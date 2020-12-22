Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’dan hastanedeki yangına ilişkin açıklama

Maltepe’de özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde yangın çıktı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı yangına ilişkin açıklamada bulunarak, “Binayı duman sarmış. Duman tahliyesi biraz gecikince, yoğun bakım ünitesinde bulunan 8 hasta diğer hastanelere tahliye ediliyor” dedi.

Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanede bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede yayılarak hastanede paniğe neden oldu. Yangının çıktığı hastanedeki bazı hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartılırken, dumandan etkilenen kişilere hastane dışında müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı hastaneye giderek incelemede bulunan ve ardından yangına ilişkin açıklama yapan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Hastanenin bodrum katında bulunan bir kanepe, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşmuş. Hastane çalışanları tarafından müdahale edilmiş, itfaiye ekipleri hızlıca gelip müdahale ederek söndürmüşler. Yanan sadece kanepe ve etrafında bulunan kablolar. Fakat çok ciddi duman çıkmış. Binayı ciddi duman sarmış. Duman tahliyesi biraz gecikince, yoğun bakım ünitesinde bulunan 8 hasta diğer hastanelere tahliye ediliyor. Yangından olumsuz etkilenen hasta yok. Hastaların sağlık durumunda bir sorun yok, ancak dumanın tahliyesi gecikince ihtiyaten böyle bir tedbire başvurmuşlar. Hastane binasında olumsuz bir durum yok, diğer hastalardan etkilenen de yok ama personel etkilenmiş. İtfaiyenin desteğiyle duman tahliye edildi. Geçmiş olsun çok şükür” diye konuştu.