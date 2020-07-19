Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı

Turgut Özal Bulvarında gece saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir minibüse çarparak durabilen otomobil defalarca takla attı. Otomobilin içerisindeki üç kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken sürücü kayıplara karıştı.
Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
İddiaya göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaçtı
Kazanın hemen ardından kısa sürede belirtilen adreste olan polis ekipleri sürücünün kim olduğunu öğrenmek istedi. Hafif yaralı olan kazazedelerden hiç birisi sürücünün kim olduğunu polise söylemezken iddiaya göre alkollü olan sürücü kazadan hemen sonra olay yerini terk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sahil yolunda Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobil ile park halindeyken kazaya dahil olan minibüs çekici yardımıyla kaldırılıp yol temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü.