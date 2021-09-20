Maltepe sahil yolunda tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye bin 627 TL ceza

Maltepe sahil yolunda motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen ve makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü polis tarafından yakalandı. Motosiklet sürücüsüne toplamda bin 627 TL para cezası kesildi.
Maltepe Sahil Yolu üzerinde 2 Eylül günü yaşanan olayda, ön teker kaldırarak ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Kürşat K. o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hareket geçti. 34 RB 1513 plakalı motosiklet sürücüsü Kürşat K. polis tarafından yakalandı.
Sürücü Kürşat K. trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Şahsın trafikte tek teker üzerinde ilerlediği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.