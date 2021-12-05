Maltepe sahilinde kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış halde erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan ceset savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 12.30’da Maltepe Yalı Mahallesi sahilinde bulunan kayalıklarda gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisinin kontrolü sırasında sahilde kayalıkların arasına sıkışmış halde bir ceset bulundu. Güvenlik görevlisinin olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklara sıkışmış halde olan cesedin ilk belirlemelere göre bir erkeğe ait olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ceset sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Çıkarılan ceset savcının ilk incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.