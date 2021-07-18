Maltepe’de, 15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Maltepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracından atlayarak 15 metre derinliğindeki inşaat alanına uçmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası inşaat şantiyesine düşen araç kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün tedavisini ayakta gerçekleştirdi.
"El frenini çektim"Kaza sonrası konuşan araç sürücüsü Orhan Çetin, "Uçurumu görünce frene bastım tutmadı. El frenini denedim yine olmadı. En sonunda arabadan aşağı atladım. Neyse ki aracın düştüğü alanda kimse yoktu" diye konuştu.