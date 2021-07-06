Maltepe’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.

Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi."