banner4556

Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde yangın

banner4336

Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında araç bakım ustası elinden yaralandı. İş yerinde bulunan lüks otomobil ise yanarak hurdaya döndü.

Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde yangın
banner4581

Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında araç bakım ustası elinden yaralandı. İş yerinde bulunan lüks otomobil ise yanarak hurdaya döndü.

banner4575

Yangın saat 09.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Üsküdar Caddesi Ulu çınar Sokakta bulunan araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde çıktı. Çıkan yangında iş yerinde çalışan araç bakım ustası Rasim Çebi elinden yaralandı. İş yerinde bulunan Mercedes markalı lüks otomobil ise yanarak adeta hurdaya döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan araç bakım ustası Rasim Çebi’yi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinde maddi hasar meydan geldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Doğa Sporları Akademisi’nde bisiklet eğitimi
Doğa Sporları Akademisi’nde bisiklet eğitimi
  1. BURSA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349