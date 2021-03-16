Maltepe’de berber dükkanında silahlı saldırı

Maltepe’de bir berber dükkanına giren şahıs rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırgana ait olduğu belirtilen aracın ise mahalledeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.
Arabaların camını baltayla patlattılar
Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen aracın ise çevredeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.Konuyla ilgili konuşan Fatma Ö. “Kızım yaklaşık 1 saat önce buradan geçiyordu. Cadde üzerinde kavga sesleri duyduğunu ve vatandaşların ayırmaya çalıştığını söyledi. Kızım daha sonra eve dönerken de yerde yatan yaralı gördüğünü söyledi” diye konuştu.