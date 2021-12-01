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Maltepe’de beton mikseri altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Maltepe Bağdat Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri altında kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Maltepe’de beton mikseri altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Maltepe Bağdat Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri altında kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Maltepe’de Bağdat Caddesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmek için yaya geçidinden yürüyen 79 yaşındaki Yurdanur G., o sırada seyir halinde olan 34 LB 4958 plakalı Mercedes markalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı fark edenler yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton mikseri altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi ambulansa alınarak götürüldü. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla araç kuyrukları oluştu.

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