Maltepe’de çakarlı araç ve emniyet şeridi denetimi

Maltepe’de polis ekipleri usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Maltepe’de çakarlı araç ve emniyet şeridi denetimi
banner3909

Maltepe’de polis ekipleri usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Edirne istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında çakar kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden araç sürücüleri durdurularak evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Öte yandan emniyet şeridinde ilerlediği tespit edilen araç sürücülerine ise bin 300 TL para cezası uygulandı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: “Abdullah Avcı’yla...
(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: “Abdullah Avcı’yla...
  1. SPOR

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841