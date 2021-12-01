banner4556

Maltepe’de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

banner4336

Maltepe’de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. İstanbul’da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.

Maltepe’de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
banner3909
banner4558

Maltepe’de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. İstanbul’da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.

Maltepe’de kuvvetli lodos nedeniyle geçtiğimiz gün Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası karaya oturan gemi yan yatmıştı. İstanbul’da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Öte yandan yan yatan geminin son hali havadan böyle görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yazar Ece Ergönenç’in sapık kabusu
Yazar Ece Ergönenç’in sapık kabusu
  1. MAGAZİN

banner4391

banner4321

banner3841