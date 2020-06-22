Maltepe’de gece denize atlayan genç hastaneye kaldırıldı

Maltepe sahilde bir genç, telefon ve cüzdanını kayalıklara bıraktıktan sonra denize atladı. Bir süre açıldıktan sonra çırpınmaya başlayan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay, Maltepe Yalı Mahallesi’nde sahil kesiminde saat 21.30 sularında yaşandı. Salih T. (25), cüzdan ve telefonunu oturduğu kayalıkların üzerine bıraktıktan sonra denize atladı. Bir süre denizde ilerleyen genç çırpınmaya başlayınca sahildeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine aktardı. Botla gencin yanına gelen Sahil Güvenlik ekipleri, genci bota çektikten sonra sahilde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesine götürüldü. Uzun süre denizde kaldığı belirlenen gencin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri gencin denize yüzmek için mi yoksa hayatına son vermek için mi girdiğini araştırıyor.