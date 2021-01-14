Maltepe’de geri dönüşüm deposunda yangın

Maltepe’de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Maltepe Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan ve 400 metrekare alandan oluşan bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ara ara patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangının, deponun yakınında bulunan otele sıçramasının da önüne geçilerek olası bir facia engellendi.