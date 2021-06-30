Maltepe’de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu

Maltepe’de iddiaya göre hız yapan motokurye sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı aracın tavanına uçtu. Yaralı motokuryenin hareketsiz olarak aracın üstünde kaldığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Hareketsiz şekilde yatıyordu"
Yaşanan kaza anında olayı gören çevre esnafından Erhan Bağtur, “Motosiklet sürücüsü sokağa hızla giriş yaptı. Sanırım önünde giden aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Havaya fırlayan motosiklet sürücüsü arabanın tavanına düştü. Bilinci açıktı ama hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra biz su verdik. Ambulansta gelip yaralıyı aldı, götürdü. Sanırım çok fazla kırığı vardı. Yerinden bile oynayamıyordu” diye konuştu.Öte yandan motokuryenin hareketsizce araç tavanından yattığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.