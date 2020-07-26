Maltepe’de hurdalıkta korkutan yangın...Hayvanları son anda kurtardılar

Maltepe’de hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını son anda kurtardılar. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devam eden yangına müdahalede bulunuyor. Yangın havadan görüntülendi.Edinilen bilgiye göre yangın, Maltepe Başıbüyük mevkiinde saat 16 sularında meydana geldi. İddaya göre araç hurdalığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar hayvanları son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanında geniş çaplı önlem aldı. İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında büyük bir maddi hasar oluştu. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.