Maltepe’de iş makinesiyle 50 bin lira tutarında yer altı kablosu çalan hırsızlar yakalandı

Maltepe ilçesinde bir iş makinesini kullanarak yer altına döşenen fiber optik kabloları çalan hırsızlar yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kartal ve Maltepe’de 18 Aralık’tan bu yana yaşanan fiber optik kablo hırsızlığı artınca her iki ilçede çalışma başlatan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini yakalamak için harekete geçti. Fail ya da faillerin eşkalini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, farklı noktalarda meydana gelen 4 ayrı ‘kablo hırsızlığı’ olayının, iş yelekleri giyen 2 kişinin bir iş makinesi ile gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, yapılan araştırmalarda olayın faili oldukları tespit edilen iş makinesi operatörü Ö.F.B. ile M.D.’yi evlerini yakalayarak gözaltına aldı.

Üçü Maltepe’de, biri Kartal’da olmak üzere 4 ayrı bölgede yaklaşık 50 bin lira değerinde fiber optik kablosu çalan hırsızlar, ifadeleri alınmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından bu sabah Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Öte yandan iş makinesi ile gerçekleştirilen kablo hırsızlığı olayı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.