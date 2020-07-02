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Maltepe’de kan donduran görüntü...Yolda yatan köpeği böyle ezdi

Korkunç olay, Maltepe sınırları içinde yer alan Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Kan donduran olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de kan donduran görüntü...Yolda yatan köpeği böyle ezdi

Korkunç olay, Maltepe sınırları içinde yer alan Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Kan donduran olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Acı olayda ’Max’ adı verilen köpek öldü

Kan donduran olay 14 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Üniversite personelinin ’Max’ adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada iddiaya göre B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve ezdi. Ezilen köpeğin can verdiği öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sürücünün duraksamadan devam ettiği görüldü.
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Kan donduran görüntü: Yolda yatan köpeği ezdi
Kan donduran görüntü: Yolda yatan köpeği ezdi
  1. ASAYİŞ

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