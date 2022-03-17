Maltepe’de karla kaplanan yolda drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza

İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu günlerde, karlı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen araç sürücüsüne 9 bin 125 TL para cezası kesildi.

İstanbul’da Mart karının etkili olduğu günlerde bir sürücünün karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar basında yer aldı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri M.D. isimli sürücüyü yakaladı.

Konu ile ilgili sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen araç sürücüsü şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “drift” içerikli 67/1-D maddesi gereğince 9 bin125 TL idari para cezası uygulandı.