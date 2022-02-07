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Maltepe’de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

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Maltepe’de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan çift tedavi altına alındı.

Maltepe’de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu
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Maltepe’de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan çift tedavi altına alındı.

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Olay, dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs hemşire olan eşi C.T.’yi silahla yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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