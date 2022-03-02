Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı

Maltepe’de E-5 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp 60 metre sürüklenerek takla attı. Yolda ters vaziyette kalan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu Maltepe mevki’inde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tay kontrolündeki Honda markalı 34 CNL 922 plakalı araç, Gülsuyu Köprüsünde dönmeye çalıştığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç seyir halinde olan 34 BEC 911 plakalı araca ve 34 EHL 773 plakalı araca arkadan çarparak 60 metreye kadar sürüklenip takla attı. Otomobilin yolda ters vaziyette kaldığı kazada otomobil sürücüsü Burak Tay hafif yaralandı. Olayı gören sürücüler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü çevre hastaneye kaldırılırken sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.