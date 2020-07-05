Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine girdi

Maltepe Zümrütevler mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil evin bahçesine girdi. Kaza sonrası sürücü kayıplara karışırken araçta yolcu olarak bulunan alkollü şahıs itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.
Alkollü vatandaş kimseye zararının olmadığını söyleyerek gitmek istedi
Otomobilin girdiği bahçenin sahibi öfkesine hakim olamadı
İtfaiye ekipleri otomobilde yakıt sızıntısına karşı her türlü incelemeyi yaparken asayiş ekipleri çevre güvenliğini aldı. Otomobilin girdiği ve savaş alanına çevirdiği bahçenin sahibi yaşlı kadın, alkollü kişiye öfkesini kustu. Akrabalarının uzaklaştırdığı kadın evine girerken bahçeye giren otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Bir görgü tanığı ise kaza anını ve sonrasını , "Ben sesi duydum, sese doğru geldim. İçinde bu yaşlı amca vardı, bana ’Adam nereye gitti?’ diye sordu ben de ’Biri mi vardı yanında’ diye sordum. ’O nereye gitti’ dedi. ’Kim’ dedim, ’Şoför nereye gitti?’ diye sordu ben de ’Şoförü görmedim’ dedim. Kaynanamların kapısının önünde sesi duyup geldim, bu durumu gördüm. Adam kendisi söylüyor yanında birisi olduğunu ama alkolün etkisiyle mi söylüyor gerçekten mi vardı bilmiyorum ama bu haliyle kendisinin kullanması mümkün değil." diyerek anlattı.