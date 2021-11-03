Maltepe’de kumar oynayanlara baskın

Maltepe’de kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese yaptığı baskında kumar oynayan 3 şahsa 5 bin TL cezai işlem uygulanırken kumar oynatan bir kişiye adli işlem uygulandı.

Olay geçtiğimiz gün Maltepe Bağdat Caddesinde bir kıraathanede meydana geldi. Kumar oynatıldığına dair polis ekipleri ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathane olarak işletilen bir iş yerine baskın düzenledi. Adrese yapılan baskında iş yeri içerisinde R.C, M.Y ve G.U isimli şahısların olduğu ve kumar oynandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslardan iş yeri sorumlusu olduğu tespit edilen T.Ç. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapılarak diğer şahıslar hakkında ilgili kanun maddesi uyarınca 5 bin TL idari para cezası uygulandı.