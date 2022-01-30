banner4556

Maltepe’de makas terörünü cep telefonuyla kayda aldı

banner4336

Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu ile kayda aldı.

Maltepe’de makas terörünü cep telefonuyla kayda aldı
banner4583

Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu ile kayda aldı.

banner4575

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen sürücü yer yer emniyet şeridini de kullandı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise sürücünün arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla...
Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349