Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, şüphelinin cezasında indi

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Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, şüphelinin cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, şüphelinin cezasında indi
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Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, şüphelinin cezasında indirim uygulanmamasını istedi.
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