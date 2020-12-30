Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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