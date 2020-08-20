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Maltepe’de polislerden çakar uygulaması

Polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı Maltepe’de uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada ayrıca emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de ceza kesildi.

Maltepe’de polislerden çakar uygulaması

Polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı Maltepe’de uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada ayrıca emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de ceza kesildi.

İstanbul’da trafik polislerince trafikte çakar uygulaması gerçekleştirildi. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında trafikte usulsüz şekilde çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimde emniyet şeridini ihlal ettiği tespit edilen iki sürücüye de 2 bin 116’şar lira para cezası kesildi.

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