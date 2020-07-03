Maltepe’de polisten minibüs denetimi

Maltepe’de polis ekipleri trafikteki toplu taşımaları denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesilirken, minibüs sürücüsü, "Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok" dedi.
Ceza yiyen minibüs sürücüsü, “Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok. Bir daha olmayacak” dedi.
Ayrıca denetimlere takılan iki motosiklet sürücüsünün de hem kasksız hem ehliyetsiz olduğu görüldü. Motosiklet sürücülerine polis tarafından para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin motosikletleri çekiciye alınarak götürüldü.