Maltepe’de sahte 150 dolar cinayeti kamerada

Maltepe’de bir kişi, 150 doların sahte çıkması üzerine çıkan tartışma arkadaşına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaydederken, yanındaki kız arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kıskıvrak yakalandıGelen ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, şüphelinin gidebileceği yerleri tespit etti. Buğra B. Başıbüyük Mahallesi’nde bir arkadaşının evine yapılan baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Buğra B.’nin 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buğra B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet anı ise kameraya yansıdı.