Maltepe’de sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklayan sanığın yargılanmasına başlandı

Maltepe’de kız arkadaşı Didem Mengü’yü başına parke taşı ile vurup askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü valize koymuşum. Akabinde o korku ile evi terk ettim” dedi. Genç kadının acılı annesi ise, “Biz yandık, senin de canın yansın” diyerek sanığa tepki gösterdi.

Maltepe’de Cevizli Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde kız arkadaşı Didem Mengü’yü(30) başına parke taşıyla vurup boğarak öldüren ve cesedi bavulda bekleten Abdulselam Günay (29)’ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay cezaevinden getirilirken, Didem Mengü’nün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdulselam Günay pişman olduğunu söyleyerek, “Öldürme kastım yoktu. 10 yılı aşkın bir süredir ilişkimiz vardı. Olay günü, kendisi ile görüşmek istediğimi söyleyince kabul etti. Gündüz iki bira içmiştim. Saat 19.00 civarında kendi otomobili ile evime geldi. Alkol masası hazırlamıştım. Bir gün önce fazla alkol aldığını belirterek içmeyeceğini söyledi. Ben de masayı topladım. Bir süre sohbet ettik. Ona, eşimden boşanma arifesinde olduğumu söyledim. Çocuklarımı özlemime dair konuştum. Bunu söylediğim an kalktı ve masanın üzerindeki kül tablasını alıp bana fırlatarak küfür etti. Ben de ona, ‘sen kafayı mı yedin, manyak mısın?’ dedim, bu sırada yatak odasına geçtim” dedi.

“Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum”

Evi havalandırmak için kullandıkları parke taşını Didem Mengü’nün elinde gördüğünü söyleyen sanık Günay, “İki elimle manevra yaparak bu taşı elinden aldım. O an kendisine vurmadım. Kendisini itekledim. Daha sonra yatağın başında duran kol çantasına hamle yaptı. Ben de onu etkisiz kılmak adına yavaşça parke taşı ile başına vurdum. Yere düşünce ona sarıldım. ‘Kurban olayım yapma’ diye konuştum. O ise doğrulup bana küfür etti. Ben de arkasından sarılıp elimle ağzını kapattım. Onu yatağın üzerine doğru attım. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askıyı ona karşı kullandım. Elini bağlayacaktım. O esnada eli ile bana saldırıyordu. Ben ellerine hakim olabilmek adına bu askıyı ellerine bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü valize koymuşum. Akabinde o korku ile evi terk ettim. Maktulün konumu belli olmasın diye cep telefonunu alarak çöpe attım. Otomobilini de alıp evden uzaklaştırdım. Ertesi gün kendime gelir gibi oldum. Tekrar eve gittim. Manzarayı görünce tekrar kendimden geçtim. Sonraki gün de polislere teslim oldum” diyerek beraatini istedi.

“Biz yandık, senin de canın yansın”

Bunun üzerine söz alan Didem Mengü’nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Sanığı tanımıyorum. Didem bana sanıktan hiç bahsetmedi. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. Kızım bavul içerisine tıkılmış halde bulundu” dedi. Bu sırada sanığa doğru dönen acılı anne, “Biz yandık, senin de canın yansın” diyerek tepki gösterdi. Genç kadının babası Abdulkadir Mengü ise, “Cinayetin ne olursa olsun cezasız kalmaması lazım” diyerek sanığın cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde Abdulselam Günay ile kız arkadaşı Didem Mengü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı anlatıldı. Şüpheli Günay’ın tartışma sırasında daire içindeki parke taşı ile genç kadının kafasına vurduğu, boğazını iple sıkarak nefessiz bırakarak öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından delilleri yok etmenin yollarını arayan şüphelinin maktulün cesedini bavul içine koyduğu ancak binanın içinde ve dışında güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını anlayarak cesedi daire dışına çıkaramadığı belirtildi. Abdulselam Günay’ın maktule ait araçla daireden ayrılarak maktulün cep telefonunu çöp konteynerine atıp daireye geri döndüğünün anlatıldığı iddianamede, Didem Mengü’nün cesedini daireden çıkaramayan şüphelinin olaydan 2 gün sonra emniyete giderek teslim olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Abdulselam Günay’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.