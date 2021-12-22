Maltepe’de site içerisinde 3 araç alevlere teslim oldu

Maltepe’de bir kadının çocuklarıyla birlikte okula gitmek üzere bindikleri araçta elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Yangın diğer araçlara da sıçradı. Toplamda 3 araç alevlere teslim oldu. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Maltepe Aydınevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde saat 08.00 sıralarında oldu. Edinilen bilgiye göre, 34 VD 1981 plakalı Nissan markalı otomobil ile çocuklarını okula götürmek için hareket eden Sümeyye Kanarya bir anda araçtan yükselen kıvılcımlar ile şok oldu. Hemen çocukları araçtan indiren Kanarya’nın aracında motor kısmında başlayan yangın bir anda diğer otomobillere de sıçradı. Toplamda 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Site sakinleri korku ve panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda 3 araç küle döndü.

Korkudan konuşamadı

2 çocuğunu okula götürmek isterken aracı alevlere teslim olan Sümeyye Kanarya korkudan konuşamadı. Çevredeki vatandaşların telkin etmesi ile sakinleşen Sümeyye Kanarya korku dolu anları anlatırken yaşadığı panik gözlerinden okundu.

Site sakinleri yangına müdahale etti

Bir anda alev topuna dönen 3 araca bazı site sakinleri tarafından yangın söndürme tüpe ile müdahale edildi. Patlama riskini göz önüne alan site sakinleri yangına müdahale ettiyse de yetersiz kaldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.