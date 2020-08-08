Maltepe’de sokak arasında genç kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Maltepe’de sokak arasında önce tecavüz etmeye çalıştığı genç kadının telefonunu gasp ederek kaçan zanlı yakalandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos günü saat 07.16 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.İ. (36) isimli kadın, çalıştığı restoranda tanıştığı bir erkekle taksiye binerek evinin önüne geldi. Taksiden inen ikili bir süre sonra ara bir sokağa girdiler. İddialara göre ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, N.İ.’yi yere yatırarak tecavüz etmeye çalıştı. Şüpheli, kadın kendisine direnip bağırmaya başlayınca telaşa kapılıp kadının cep telefonunu çalarak oradan ayrıldı. N.İ.’nin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kadının şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Kameralar incelendi, şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve N.İ.’nin çalıştığı restoranda bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelmeye aldı. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ramazan K. (29), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın üzerinde yapılan aramada, N.İ.’den çaldığı telefon da ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.