Maltepe’de trafikte motosikletlilere denetim

Maltepe’de polis ekipleri, motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulanıp, taşıt sigortaları da kontrol edildi.

Maltepe’de polis ekiplerince Maltepe sahil yolunda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Maltepe’de gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimlerde evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine uyarıda bulunuldu ve cezai işlem uygulandı. Denetimde aracının sigortasının sonlandığı tespit edilen bir sürücü, sigorta işlemlerini tekrar yapıncaya kadar denetim noktasında bekletildi.

Denetim esnasında çevirmeye giren Fatih Okay, "Sigortadan girdim, sigortam bitmiş. Ben önümüzdeki ay bitecek zannediyordum ama arkadaşlar da sağ olsun sigortamı yapmamı söylediler, şimdi ise sigortamı yaptıracağım" dedi.