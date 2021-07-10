Maltepe’de trafikte motosikletlilere yönelik denetim

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Maltepe’de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un farklı noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Maltepe’de Bağdat Caddesi’nde de gerçekleştirilen denetimde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kasksız şekilde motosiklet kullanan ve kaldırımdan ilerleyen motosiklet sürücülerine ceza kesildi. Ayrıca yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsü, kimlik tespiti yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.
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