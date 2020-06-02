Maltepe’de Türkmenistan uyruklu şahıs, ev arkadaşını öldürdü

Maltepe’de Türkmenistan uyruklu bir kişi, Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov’u darp ederek öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Telim oldu
Olay yeri inceleme ekipleri, apartmanda ve dairede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada ölen kişinin Türkmen uyruklu Dovletmyrat Ballarov olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Ballarov’un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Apartman sakinleri, evde oturan kişiyi tanımadıklarını ve kendi halinde yaşadığını belirterek, polis ekiplerinin sabah daireye girdiklerini söylediler. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şahsı aramak için çalışmalara başladı. Ancak şüphelinin daha sonra Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.