Maltepe’de virajı alamayan kadın sürücü market önündeki otomobile çarptı

Maltepe’de virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, marketin önünde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Park halindeki otomobile çarparak duran aracın dükkana dalmaması daha büyük bir kazanın yaşanmasını önledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde, akşam saatlerinde Gülensu Mahallesi Menzil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 GA 807 plakalı otomobilin kadın sürücüsü yokuş yukarı çıktığı esnada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü sokağın başındaki marketin önünde park halinde bulunan 34 DKJ 790 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Yaşanılan kaza anında marketin önünde market sahibinin otomobilinin bulunması ise bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Çok korktuk”

Kaza hakkında konuşan Levent Kara, “Dün akşam saatlerinde kaza oldu. Aşağı yoldan dönmeye çalışan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dükkanın önündeki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı bir kaza oldu. Biz dükkandaydık çok korktuk, geçmiş olsun” dedi.