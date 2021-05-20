Man Adası davasında yeni karar: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transfer ettikleri iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan tazminat davası, İstinaf’ta usulen bozulmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, aynı kararı vererek davalı Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan 1,5 milyon lira değerindeki manevi tazminat davasında, Kılıçdaroğlu 142 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İstinaf bozdu, dava yeniden görüldü

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı usulen bozdu. Dava, yerel mahkeme olan Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Yerel mahkeme ikinci kez aynı kararı verdi

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Recep Tayyip Erdoğan’a 100 bin lira, Ziya İlgen’e 17 bin lira, Osman Ketenci’ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 10 bin lira olmak üzere yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ne Olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık 2017 tarihinde "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğa, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 1,5 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Haziran 2018 tarihli karar duruşmasında, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi’nin ‘usulen bozma’ kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.