banner4556

Mandrake gibi...

banner4336

Bursa’da bir vatandaş rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mandrake gibi...
banner4583

Bursa’da bir vatandaş rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner4575

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek isteyen vatandaş, el frenini çekmeyi unutunca rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araç sahibinin aracından inerek lastikleri kontrol etmek istediği ve o sırada el frenini çekmeyi unutunca aracın rampa aşağı gittiği, aracı ise tutarak durdurma anları görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolda yürüyen kadının kafasına kar kütlesi düştü
Yolda yürüyen kadının kafasına kar kütlesi düştü
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616