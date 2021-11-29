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Manyas’ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı

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Balıkesir’in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada uçan çatının altında kalan bir kadın yaralandı.

Manyas’ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada uçan çatının altında kalan bir kadın yaralandı.

Manyas’ta akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli fırtınada ağaçlar devrilirken, bazı evlerin de çatıları uçtu. Çarşı Mahallesi’nde bir evin uçan çatısının parçaları yoldan geçmekte olan Rukiye Dönmez’in (45) üzerine düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, Manyas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri vatandaşları ve araç sahiplerini uyararak, dışarda durmamalarını ve araçlarını ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına karşı güvenli yerlere koymaları konusunda uyardı.

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