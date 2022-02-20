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Markette silahlı soygun anları kamerada

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İstanbul’da son 1 ayda 6 marketi soyan maske ve motosiklet kasklı 8 kişilik gasp çetesi, polis tarafından çökertildi. Zanlıların soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette silahlı soygun anları kamerada
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İstanbul’da son 1 ayda 6 marketi soyan maske ve motosiklet kasklı 8 kişilik gasp çetesi, polis tarafından çökertildi. Zanlıların soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir’de market ve benzincilerde son bir ayda yaşanan silahlı gasp olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soygunların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayların aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Biri kadın 8 şüpheli Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla Sultangazi’de yakalandı.

Şüpheliler Deniz A. (23), Hasan K. (25), Fatih Y. (22), Mustafa B.Ç. (19), Cihan Y. (27), Öznur K. (23), Kemal Ş.T. (23), Batuhan E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Çetenin silahlı soygun anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde markete giren zanlılar silah zoruyla çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları çalıyor.

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