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Marketten powerbank çalan hırsız kamerada

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Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı. Hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi çocuğu yakalayarak poşetin içinden powerbanki geri aldı.

Marketten powerbank çalan hırsız kamerada
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Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı. Hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi çocuğu yakalayarak poşetin içinden powerbanki geri aldı.

Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini konuşarak oyaladı. İstediği başka bir ürünü göstererek ayağa kalkmasını fırsat bilen hırsız, reyonda bulunan powerbanki çaldı. Pes dedirten hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi genci yakalayarak dükkana geri getirdi ve poşetin içinden powerbanki aldı.

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