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Marmaray’da bir kişi raylara atladı

İSTANBUL'DA MARMARAY PENDİK İSTASYONU'NDA BİR KİŞİ RAYLARA ATLADI. TRENİN ALTINDA KALAN ŞAHIS FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ.

Marmaray’da bir kişi raylara atladı

İstanbul’da Marmaray Pendik İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı. Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.

Olay, Marmaray Pendik İstasyonu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs Kartal istikametinden gelen treninin önüne atladı. Trenin altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçici olarak durdurulan Marmaray seferleri tekrar başladı.

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