Masaj broşürüyle oyaladı, paralarını çaldı

Fatih’te masaj broşürü göstererek oyaladığı iki kişinin bin dolarını çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan para mağdurlara iade edilirken, şahıs tutuklandı. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.Fatih Kemalpaşa Mahallesi’nde 8 Haziran günü, iki kişinin bir şahsı kovaladıklarını gören İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahısları takip etti. Gençtürk Caddesi’nde bin 35 doları yerlere saçarak kaçmaya devam eden B.Y., kovalamacaya dahil olan ekiplerce yakalandı. Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda B.Y. isimli şahsın, yabancı uyruklu Z.Y. ve B.A. isimli kişilere masaj broşürü gösterip oyaladıktan sonra paralarını alarak kaçtığı tespit edildi. ‘Yankesicilik’ suçundan adli makamlara sevk edilen B.Y., tutuklanarak cezavine gönderilirken, bin 35 dolar mağdurlar Z.Y. ve B.A.’ya iade edildi. Öte yandan yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.