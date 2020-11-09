Maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uymayan bin 325 kişiye Sultanbeyli’de 1 milyon 595 bin lira para cezası kesildi

Kontrollü sosyal hayatın temel unsurlarından olan temizlik, maske, mesafe ve izolasyon kurallarıyla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında ise gerekli cezai işlemler anında uygulanıyor.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Korona virüs ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette uymaları ve kalabalık ortamlara girmekten kaçınmalarıdır. Alınan bu tedbirler sonucunda yenilen korona virüs olacaktır” ifadelerini kullandı.