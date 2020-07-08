Olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş bankadan 85 bin lira para çekti. Bankadan çıkan vatandaş aracına binerek hareket etti. Bu sırada maskeli 4 kişi para çeken vatandaşı takip etmeye başladı. Cadde üzerinde aracın durmasını fırsat bilen şüpheliler silahla aracın camını kırarak 85 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.
Maskeli ve silahlı şüpheliler takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL’sini gasp etti
SULTANGAZİ'DE BANKADAN 85 BİN LİRA ÇEKEN VATANDAŞ KENDİSİNİ TAKİP EDEN MASKELİ VE SİLAHLI 4 KİŞİ TARAFINDAN GASP EDİLDİ.
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