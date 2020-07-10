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Maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi

DENETLEMEDE MASKEYİ UYGUN ŞEKİLDE TAKMAYI REDDEDEN BİR VATANDAŞ CEZA YEDİ.

Maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi

İstanbul’da Jandarma trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayı ısrarla reddeden bir vatandaş ise ceza yedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı. Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Ekiplerin denetleme yaptığı bir otobüste maskesini uygun takmayan ve sadece ağız kısmını kapatan Beyaz Koç, jandarmanın uyarılarına rağmen maskeyle burnunu kapatmamakta ısrar edince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı. Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.

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