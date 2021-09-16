Maslak’ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sarıyer’de seyir halinde makas atan kadın sürücünün idaresindeki otomobil orta şeritte seyir halinde olan personel servisi aracına çarparak takla attı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sarıyer’de seyir halinde makas atan kadın sürücünün idaresindeki otomobil orta şeritte seyir halinde olan personel servisi aracına çarparak takla attı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Sarıyer’de seyir halinde makas atan kadın sürücünün idaresindeki otomobil orta şeritte seyir halinde olan personel servisi aracına çarparak takla attı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.