Mehmet Aydın SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı

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Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Mehmet Aydın SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı
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Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlandı. Mahkeme, bu dava kapsamında Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.
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