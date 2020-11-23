Mehmet Baransu, ‘MİT belgelerini ifşa etme’ davasında 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun, 28 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı dava 6 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, Baransu’yu 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılırken, sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu avukatı Atike Işılcan Şahlanan salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan kurumların avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı söz alarak, “Müvekkilimiz açısından suçun unsurları oluşmamıştır. Belgeler gizli belge olma özelliğini yitirmiştir. Haberciliğe konu belgelerdir” diyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Mehmet Baransu ise beraatine karar verilmesini istedi.

Baransu’ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT kanununa muhalefet’, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması veya açıklanması’ suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Yazı işleri müdürüne beraat

Mahkeme heyeti, Murat Şevki Çoban hakkında üzerine atılı tüm suçlardan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilememesi ve sanığın bu suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu’ya ait "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatılmıştı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu’nun, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından ayrı ayrı 30 yıl 2 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılamayı yapan Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı basın suçlarına bakmakla görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 14:21