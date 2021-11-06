Mekana alınmayınca dehşet saçtı

Taksim’de bir bara girmek isteyen şahıs, içeriye alınmayınca tabancasıyla geri gelip 2 kişiyi dizlerinden vurarak yaraladı. Saldırı anları kameralara yansırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan saldırgan ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şahıs sokak üzerindeki bara girmek istedi. İçeriye alınmayan şahıs tartışmalı şekilde mekandan ayrıldı. Bir süre sonra tabancasını alıp geri gelen şahıs, silahını çekerek Ali B. ve yabancı uyruklu Sial K.’yı dizlerinden vurdu. Olayın ardından saldırgan koşarak kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Olayın ardından içeridekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Öte yandan saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanları toplayarak delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri saldırgan Emrah A. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Emrah A. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.