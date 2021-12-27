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Meryem Yılmaz’ı 15 yerinden bıçaklayarak kaçan şahıs gözaltına alındı

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Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde bir kadını 15 yerinden bıçaklayarak kaçan Erdal D. isimli şahıs, Ankara’da saklandığı evde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Meryem Yılmaz’ı 15 yerinden bıçaklayarak kaçan şahıs gözaltına alındı

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde bir kadını 15 yerinden bıçaklayarak kaçan Erdal D. isimli şahıs, Ankara’da saklandığı evde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Esenyurt’ta geçtiğimiz Cuma günü bir parkta Meryem Yılmaz isimli kadını (31) 15 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D., Ankara’da saklandığı evde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Gayrettepe Asayiş Büro Ekipleri tarafından zanlının sorgusu devam ederken, karakoldaki işlemlerinin ardından Erdal D., adliyeye sevk edilecek.

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